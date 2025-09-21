Патриарх Даниил: Нека живеем с вярата, с добри дела и нека носим кръста си с надежда

Нека живеем с вярата, с добри дела и нека носим кръста си с надежда. Това каза пред БТА българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод днешния празник Неделя след Въздвижение.

Днес Патриарх Даниил възглавява празнична света литургия в столичния храм „Св. Николай Мирликийски" в кв. „Бенковски".

„Да носим кръста си, както Господ казва: „Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва", каза още Патриарх Даниил.

