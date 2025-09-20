Войната в Украйна:

20 септември 2025, 09:35 часа 327 прочитания 0 коментара
Държавните чиновници ни струват в пъти повече: Най-скъпи са ни МВР и службите

Държавната администрация и по-точно чиновниците в нея излизат все по-скъпо на България. Това показват нови данни, представени в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Общата картина - през тази година за българските чиновници и заплатите им плюс други трудови разходи ще бъдат дадени 22,8 млрд. лева. За сравнение - преди 10 години разходът е бил едва 7,1 млрд. лева. Увеличението е над 3 пъти - 15,6 млрд. лева.

Още: Населението на България се свива, чиновниците стават все повече: Вече са 2300 на 100 000

Според анализа, основен двигател на огромното увеличение на разходите е МВР. ИПИ изрично посочва, че след решенията от 2024 година на парламента действат автоматизирани механизми за формиране на заплати в редица държавни сектори и заключението е: "Заложени увеличения на заплатите с 40-50% в някои сфери вече са реалност, която се вижда в данните за изпълнението на бюджета".

Разходите за персонал в МВР са в размер на 1,9 млрд. лв. за първите 6 месеца на година и отчитат ръст от над 40% спрямо първата половина на 2024 г. Разходите за персонал в Министерство на отбраната (МО) достигат 1,2 млрд. лв. за първите 6 месеца на годината и отчитат ръст от 35% спрямо същия период на 2024 г. Само тези две ведомства са похарчили 3,1 млрд. лв. за персонал до средата на 2025 г. Подобна картинка е и в други силови структури - ДАТО е похарчило с 41,5% повече, в ДАНС с 37,8%, а в НСО с 36,2%. И правосъдното министерство не се колебае особено - 27%, като растежът на разходите там през второто тримесечие кара ИПИ да дава следната прогноза - в края на годината увеличението на трудовите разходи в министерството ще стигне 40%.

МВР и силовите ведомства - добре, за другите - не така

МВР и силовите ведомства - добре, за другите - не така

ИПИ изрично отчита, че такъв бурен ръст на разходи и ударно увеличение на заплати в други сектори на държавната администрация, извън МВР, службите и отбраната, не се наблюдава. Защо - защото няма автоматични механизми за формиране на по-високи заплати. В министерствата на финансите, здравеопазването, труда и социалната политика ръстът на средствата за персонал е от порядъка на 5-10% – ниво, което е нормално на фона на икономическите реалности, в т.ч. нивото на инфлацията, и съпоставимо с ръста на пенсиите например (8,6 на сто).

Общата картина на увеличенията на трудовите разходи обаче товари много бюджета - стойност, близка до 2% от БВП. Това засилва инфлацията и чрез вдигането на минималната заплата влияе и на разходите за труд в частния сектор, добавят от ИПИ.

"Пътят към бюджетна консолидация в бюджета за следващата година е задължителен, а това не може да се случи без отмяната на всички автоматични правила и обуздаването на ръста на разходите за персонал. Ако този момент бъде пропуснат, "болката" от неизбежните финансови корекции през 2027-2028 г. ще бъде много по-тежка. Това в голяма степен се потвърждава и от заключенията на мисията на МВФ в страната, както и от всички независими експерти и органи (например Фискалния съвет), които имат отношение към бюджетната стабилност", заключава ИПИ

Източник: ИПИ

Ивайло Ачев
