Героят от "спецоперацията" генерал Лапин бе уволнен от руската армия

Генерал-полковник Александър Лапин е уволнен от военна служба, съобщи руското издание РБК, позовавайки се на запознат източник. Лапин преминава на служба като помощник на лидера на Татарстан, съобщи и местната медия "Татар-информ", също цитирана от РБК. На новата си длъжност Лапин ще отговаря за рехабилитацията на ветераните от войната в Украйна, за интеграцията им в цивилния живот и за набирането на войници по договор.

Припомняме как се разви военната кариера на Лапин от началото на пълномащабната война срещу Украйна:

В началото на инвазията (февруари–март 2022) той бе командващ на Централния военен окръг и ръководеше част от руските сили в Северна Украйна (Суми/Чернигов). През лятото на същата година той бе назначен за командващ групировката "Център" и Путин му присъди званието "Герой на Русия" за боевете в Луганска област.

След украинската контраофанзива, когато украинските въоръжени сили си върнаха Лиман (през октомври 2022 г.), Лапин бе остро разкритикуван от Z-каналите, както и от чеченския лидер Рамзан Кадиров и бе свален от поста на командващ групировката "Център". Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг

През 2023 Лапин бе назначен за началник на щаба на Сухопътните войски на Русия, а през май 2024 стана командващ новосъздадения Ленинградски военен окръг, като паралелно оглавяваше и групировката "Север", отговаряща за Харковското и Курското направление. Руски генерал отслабил защитата на границата преди нахлуването на Украйна в Курск.

През август 2025 Лапин бе освободен като командир на "Север" и заменен от генерал-полковник Евгений Никифоров.