Мечтан трансфер на Ливърпул, който се провали в последния момент, е на път да се осъществи в Реал Мадрид

Ливърпул направи някои сензационни трансфери през лятото, сред които най-скъпи бяха Юго Екитике, Флориан Вирц и Александър Исак. Именно в последния ден от прозореца беше завършена покупката на шведския нападател. Той обаче не трябваше да е единственият футболист, закупен на 1 септември. Мърсисайдци финализираха привличането на капитана на Кристъл Палас Марк Гехи. В последния момент обаче сделката пропадна, след като „орлите“ не успяха да намерят адекватен заместник на английския бранител.

Гехи остана на „Селхърст Парк“

Проваленият трансфер беше изключително разочароващ за Ливърпул, който дебнеше Гехи цяло лято. Отборът се нуждаеше от подкрепление в централна защита, а съставът остана с едва четири опции – Върджил ван Дайк, Ибрахима Конате, Джо Гомес и новобранеца Джовани Леони. Досега първите двама действат като основни защитници и записват по 90 минути игра всеки мач. Проблемът е, че контузии често наранявали шампиона на Англия именно в тази зона, а кризите в дефанзивен план не са непознати на мърсисайдци.

ОЩЕ: Ливърпул изпусна "сигурен" нов и ще трябва да се бори за подписа му с друг европейски колос догодина

Разочарование или не?

Становището на някои експерти беше, че пропадането на трансфера може всъщност да се окаже от полза на Ливърпул. Договорът на Гехи изтича през следващото лято, а това означава, че „червените“ могат да привлекат англичанина за още по-малко пари през януари, след като бяха договорили сума от 35 милиона паунда през лятото.

ОЩЕ: Ливърпул пак трепери, но отказа Евертън и продължава без грешка във Висшата лига!

Кошмарът на Ливърпул отново дебне

Футболистът на Кристъл Палас може обаче да размисли и да предпочете друга опция. Марк Гехи е информирал екипа си, че желае да се присъедини към Реал Мадрид, съобщава британската медия The Mirror. Според слуховете „белия балет“ желае да привлече 25-годишния централен защитник през следващото лято, когато договорът му със сегашния му клуб ще изтече. През януари, когато ще остават шест месеца до края на изтичането му, Гехи ще има правото да разговаря с чужди клубове. Това е пореден случай, в който 15-кратният носител на Шампионска лига „тормози“ Ливърпул. Испанският клуб привлече Трент Александър-Арнолд през изминалия трансферен прозорец, а сега се готви да направи същото и с Ибрахима Конате през 2026 година.

ОЩЕ: Реал Мадрид нанесе първа загуба на каталунци! Мбапе пак вкара, но шедьовърът бе друг (ВИДЕО)