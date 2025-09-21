Отиде си продуцентът Росен Цанков - син на режисьора Вили Цанков

Почина продуцентът Росен Цанков - син на Вили Цанков и доведен син на Стефан Данаилов. Тъжната новина сподели режисьорът и оператор Димитър Гочев в социалните мрежи. "Светъл път, Росене! На Росен Цанков – син на Вили Цанков и Ламбо, приятел и партньор още от студентските години, та чак до днес. Заедно преминахме през създаването на СИА и Камера преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове. Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания. Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!", написа Гочев.

Източник: Dimitar Gotchev/Facebook

Още: В тежка катастрофа загина актьор от сериала "Анатомията на Грей"

Кой е Росен Цанков

Росен Цанков е роден в София. Принадлежи на известен интелектуален род. Дядо му Хрисан Цанков е актьор и режисьор, директор на Народния театър. Баща му е големият режисьор Вили Цанков. В отглеждането му участва и Стефан Данаилов, който се жени за майка му Мария - една от най-красивите манекенки през 60-те и 70-те години на миналия век.

Росен завършва операторско майсторство във ВИТИЗ. През 1990 г. заедно с Димитър Митовски и Димитър Гочев създават филмовата компания "Камера", която се прочу със сериалите "Под прикритие", "Стъклен дом", "Фамилията", "Революция Z".

През 2016 г. Цанков напуска "Камера" и става оператор на свободна практика.