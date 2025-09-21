Автокрацията на Тръмп: Пентагона настоя да одобрява статии за себе си

Американското "министерство на войната" (все още процесът по преформатиране на Пентагона/министерството на отбраната) е казало на няколко медии в САЩ, че ако публикуват информация за каквата ѝ да е дейност на Пентагона без официално одобрение, акредитациите им за отразяване на министерството на отбраната на САЩ ще бъдат отнети. Това съобщава The New York Times (NYT).

Според материала на NYT, има меморандум от Пентагона и той гласи следното: на журналистите е забранено да събират и разпространяват информация без официално одобрение - в противен случай акредитацията им ще бъде отнета. В документа се подчертава, че информацията "трябва да получи разрешение за публично разкриване от съответните длъжностни лица преди публикуване, дори и да не е класифицирана". Освен това репортерите бяха информирани за новите ограничения за движение в сградата на Пентагона. В момента около 90 кореспонденти са акредитирани там.

И докато това се случва, американският главнокомандващ т.е. президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава "да блести". Преди часове той публично обяви, че не е осведомен от Пентагона за случилото се с руските МиГ-ове в Естония. Все пак американската мисия в НАТО официално заклейми руското нарушение на въздушното пространство на Естония и добави, че САЩ твърдо подкрепят Естония и ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО:

Reporter: Have you been briefed on Estonia?



Trump: No, I haven’t been briefed on that yet. pic.twitter.com/uudRrMTgx9 — WarTranslated (@wartranslated) September 21, 2025

Отделно - Тръмп пак продължи да се хвали колко войни спрял, но вече говори така, че човек може да си помисли, че е спрял и война между Камбоджа и Армения:

😁Trump no longer remembers whom he "made peace with."



First, he claimed to have stopped a bloody war between ''Aberbaijan'' and Albania.



Now he added that he ended a war between Cambodia and Armenia.



He invented a war and immediately declared it over. How does this generator… https://t.co/NhrNvUbzv7 pic.twitter.com/cTxjUsgUr3 — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2025

