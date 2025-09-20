Най-важните новини за деня: 20 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 септември.

ВОЙНА НА ДРОНОВЕ: В РУСИЯ ГОРЯТ РАФИНЕРИИ, В УКРАЙНА - ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ВИДЕО)

След няколко дни на, може да се каже, относително затишие по отношение на новините за войната на дронове като елемент от пълномащабната война в Украйна, тази нощ отново видимо се оказа гореща.

МОИТЕ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ СА ПОВЕЧЕ И РАБОТЯТ ПО-ДОБРЕ: ТРЪМП СРЕЩУ КИМ ЧЕН УН, НО НЕ И СРЕЩУ ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин е зло. Той може да бъде спрян само със сила". Думите са на генерал Кийт Келог, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Те са изречени пред британското издание The Telegraph. Интервюто на Келог за британската медия всъщност много болезнено показва как на думи реалността е една, но като действия всъщност е съвсем друга.

ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ НИ СТРУВАТ В ПЪТИ ПОВЕЧЕ: НАЙ-СКЪПИ СА НИ МВР И СЛУЖБИТЕ

Държавната администрация и по-точно чиновниците в нея излизат все по-скъпо на България. Това показват нови данни, представени в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Общата картина - през тази година за българските чиновници и заплатите им плюс други трудови разходи ще бъдат дадени 22,8 млрд. лева. За сравнение - преди 10 години разходът е бил едва 7,1 млрд. лева. Увеличението е над 3 пъти - 15,6 млрд. лева.

ДОЦ. АНГЕЛ КУНЧЕВ: КЪДЕТО ИМА РЕЖИМ, УДВОЯВАМЕ КОНТРОЛА НА ВОДАТА

Където има режим на водата, удвояваме контрола. Това увери главният здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев. По думите му ръст на болните на тези места няма.

КИРИЛ ПЕТКОВ: ПЕЕВСКИ НЕ ЗНАЕ КОГА ДА СПРЕ, ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЕСКАЛАЦИЯ И НАСИЛИЕ

"Пеевски говори за хората, но не може да проходи и 30 метра сред тях! Представете си го да ходи сам по тротоара без охрана – невъзможно". Това е началото на публикация в личния профил във Facebook на доскорошния съпредседател на ПП (Продължаваме промяната) и експремиер Кирил Петков. Само преди два дни той и настоящият лидер на ПП Асен Василев влязоха в словесен сблъсък с Пеевски пред служебния вход на Народното събрание.

ЗЕЛЕНСКИ: ИМАМЕ ИЗЛИШЪК ОТ ОРЪЖИЯ, ЗАПОЧВАМЕ ИЗНОС. НО НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Дефицитът във финансирането на производството на оръжие в Украйна от тази година ще бъде покриван чрез износа на някои видове оръжия украинско производство. Това каза президентът Володимир Зеленски в обръщение към нацията, публикувано снощи на сайта на президентството.

ЕС Е 20 ПЪТИ ПО-СИЛЕН ОТ РУСИЯ, НО СЕ ДЪРЖИ КАТО ЛИЛИПУТ. ПУТИН НЯМА ДА СПРЕ НА ГРАНИЦАТА С УКРАЙНА

Понякога изглежда, че историята се ускорява. Съдбата на цял континент се решава за месеци, дори за дни. Днес не само Украйна изпитва тази екзистенциална спешност, но чрез нея и цяла Европа се оказва в опасност. Пред лицето на руската агресия колективното ни колебание ни струва скъпо: на първо място за украинците, но и за сигурността на целия континент.

НА ТРЪМП НЕ МУ ПУКА ЗА СУВЕРЕНИТЕТА НА САЩ. ПУТИН ИМА ПСИХОЛОГИЧЕСКО НАДМОЩИЕ НАД НЕГО

Руският диктатор Владимир Путин използва президента Доналд Тръмп, за да накара Европа да се чувства безсилна. Той не би предприел последните хибридни атаки срещу Полша и Румъния, ако не беше уверен, че ще му се размине безнаказано, защото може да разчита на безразличието на американския президент. Това е мнението на Тимъти Снайдер, автор на класически книги като "Кървави земи: Европа между Хитлер и Сталин" и смятан за един от най-значимите съвременни историци. Преди няколко месеца той се премести от Йейлския университет в Университета в Торонто в Канада, където се чувства по-свободен да изразява мнението си за Доналд Тръмп.