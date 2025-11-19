Опасно време в планините

Войната в Украйна:

19 ноември 2025, 09:47 часа 320 прочитания 0 коментара
Условията в планините не са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). В планините превалява дъжд, а температурите варират между 1 и 8 градуса. По високите части има и мъгла, посочиха от ПСС. Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Времето в планините

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг, значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина.

Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 4 градуса.

За днес е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи в няколко области на България. За районите с оранжев код се очакват да паднат валежи от 35 до 65 литра на квадратен метър. За районите с жълт код – около 30 литра на квадратен метър.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
