Остават два дни да си купите емблематичната кофа с портокали на Kaufland

Остават само още два дни, в които клиентите на Kaufland България могат да грабнат емблематичната кофа с портокали в магазините на ритейлъра. До 31 януари всеки може да се възползва от промоцията за кофа с близо 7 кг ароматни и сочни портокали само за 9,99 лв./5,11 евро. Така първият месец от годината може да завърши с изобилие от свежест и витамини.

На пръв поглед портокалите са идеални за директна консумация или за свеж сок, но те могат да добавят характерен вкус и аромат както на десерти, така и на основни ястия. Количеството от една кофа е чудесна база за фрешове, плодови салати и домашни сладкиши, но и за рецепти, които носят „слънчев“ акцент в зимното меню.

Така например подходящ старт на деня е портокалово смути с джинджифил, което съчетава свежест и лек пикантен акцент и е идеално за зимните сутрини, или пък пържени филийки с портокалов вкус, които превръщат класическата закуска в нещо по-ароматно и различно. За обяд или вечеря плодът може да даде характерен цитрусов щрих на портокалова пъстърва на фурна, която става по-сочна и свежа, или на патешко магре с портокалов сос, където сладко-киселият вкус балансира месото и прави ястието като за специален повод. А за десерт портокаловият аромат се вписва чудесно в печени ябълки с портокалов сос, които носят уютен „домашен“ вкус, или в чийзкейк с мандарини и портокали, който е лек, кремообразен и с приятна цитрусова свежест.

Специалната промоция може да бъде разгледана онлайн в брошурата тук. Изобилие от рецепти клиентите на ритейлъра също могат да открият онлайн на - Търсене на рецепта | Kaufland