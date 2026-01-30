Любопитно:

Първите две години от мандата и бъдещето на Самоков: Говори кметът инж. Ангел Джоргов (ВИДЕО)

30 януари 2026, 14:36 часа 284 прочитания 0 коментара
За проблемите и бъдещето на Самоков в предаването Студио Actualno разговаряхме с кмета на града Ангел Джоргов. Това е неговият първи мандат, а в периода 2020-2023 е бил заместник-кмет на София с ресор “Обществено строителство“. Той отговори на въпроса какви са предизвикателствата пред един кмет в първия му мандат: “През първия мандат новият кмет трябва да си създаде екип. Разбира се с дългогодишните служители, но и с хора, на които мога да имам доверие. Вече две години съм кмет и мога да кажа, че създадохме един много добър екип, точно една такава сплав от хора, които отдавна работят в общината, знаят си работата, професионалисти, с хора, с които съм работил преди на други места и които внесоха една нова енергия и професионализъм.“

Пътищата и санирането

Кметът сподели, че въпреки че общинският съвет е доста “шарен“ като политическо представителство, над 90% от докладите, които внася, получават подкрепа и се приемат с пълно мнозинство.

На въпрос как Самоков се справя с проблемите на строителството и в частност на пътищата и асфалтирането, Ангел Джоргов отговори: “Имаме система за контрол на строителния процес.

Имаме договор с независима лаборатория, от всяка улица, която се асфалтира, взимаме ядки, взимаме проби. Плащаме на база на това, което е изпълнено, а не на това, което е възложено.“

По повод санирането на сгради, кметът сподели, че Самоков е една от малкото общини, успяла да сключи договори за саниране, тъй като заложените средства не отговарят на инфлацията и не се намират строителни фирми, които да работят на тези цени.

Община Самоков е успяла за всички 15 блока, а за града санирането е ключов проект, предвид 8 месеца зима и сериозни разходи за отопление. Инж. Джоргов увери, че всички сгради ще бъдат санирани в срок със 100% европейско финансиране по ПВУ.

Важните проети, туризмът, спортът и културата

Поради липсата на държавен бюджет за 2026 г. общините работят с една дванайста от миналогодишния и изпитват затруднения със започването на нови проекти, сподели кметът.

През 2026 г. общината ще успее с няколко преходни проекти във всички сфери – в училищна инфраструктура, реновират се два дома за стари хора, за да отговарят на най-новите стандарти. Започва ремонт на общежитието на спортното училище.

Много хора, след ковида, заради близостта със София, купиха имоти в града и в околните села, които са пълни, увери кметът. ВиК структурата отговаря вече на тези нови изисквания.

Как общината се справя с незаконните сметища, как върви туристическият сезон в трите курорта на територията й, какви културни събития се очакват през тази година и как новата авто писта ще помогне за развитието на града, ще научите от видеоматериала.

Цялото интервю с кмета на Самоков инж. Ангел Джоргов, очаквайте в понеделник, 2 февруари 2026 г.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
