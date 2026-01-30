Любопитно:

Дръзка кражба в Токио: Куфари с милиони евро изчезнаха посред бял ден

30 януари 2026, 14:14 часа 473 прочитания 0 коментара
Дръзка кражба в Токио: Куфари с милиони евро изчезнаха посред бял ден

Трима души са откраднали куфари, в които е имало сума, равняваща се на над 2 млн. евро в брой. Кражбата е била извършена на оживена улица в центъра на Токио, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Този род престъпления са рядкост в японската столица, известна със сигурността си. Крадците са използвали сълзотворен газ, за да заграбят куфарите близо до гара Уено, предпочитан от туристите район в Токио.

ОЩЕ: Студентка рани осем души с чук в Япония (ВИДЕО)

Жертвите на обира са били петима граждани на Китай и на Япония, които се опитвали да натоварят куфарите в кола. В куфарите е имало около 420 милиона йени (2,3 милиона евро). Пред полицията жертвите на обира разказали, че парите били предназначени за обменни бюра.

Група от трима мъже също така е нападнала със сълзотворен газ мъж, пренасящ в брой 190 милиона йени (1,03 милиона евро), като нападението е било извършено на паркинг на летището Ханеда край Токио.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Властите проверяват дали има евентуална връзка между двете атаки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Токио Пари кражба
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес