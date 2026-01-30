Свободни, толерантни, но дистанцирани: Какви са тийнейджърите днес

Днешните тийнейджъри изключително много ценят личната си свобода, нетолерантни са към неравенствата, приемат различията, имат ниско доверие в институциите, не участват в обществения живот. Това каза д-р Мария Брестничка, социолог и програмен директор в Национална мрежа за децата, по време на четвъртото издание на правно-дискусионния форум LexTalks под надслов „Между бунта и закона – тийнейджърите в България“, организиран от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД.

"Тийнейджърството не е дефект"

"Тийнейджърството не е вроден хаос, не е дефект, а е социален конструкт", каза още тя. По думите ѝ това е период, в който децата не са само деца, но не са и възрастни, и време, в което се учат да са възрастни.

"Днес тийнейджърите са най-образованото поколение, което имаме досега, има най-много хора, които продължават и завършват висше образование, но изследване показва, че 60% от младите смятат, че образованието е корумпирано", каза още тя.

Д-р Брестничка обясни, че в тази възраст узрява нервната система и започват опитите да се саморегулират емоциите, навлизат абстрактни категории, имаме поведение не заради правила, а заради ценностната система, идват и отговорите на въпроса "кой съм аз", учат се как да бъдат възрастни чрез взаимоотношенията с други хора.

По думите ѝ, ако младите хора виждат, че конфликтите се решават с натиск, те ще ги решават по същия начин.

Друго изследване - сред 400 000 деца в 80 държави, в които има пълна забрана на телесното наказание, показва, че спада нивото на насилие сред тийнейджърите, особено сред момчетата. Трето изследване показва, че момчетата на 11 г. се бият повече от момчетата на 15 г., но данни за България показват обратната тенденция.

Д-р Брестничка призова родителите да търсят контакт с децата си, да ги изслушват, да бъдат заедно. "Колкото повече родителите казват, че децата са неспособни, толкова повече това ще се случи", добави тя.