Мащабна операция свали сайтовете Zamunda, Arena и Zelka, но те оцеляха

30 януари 2026, 10:18 часа 224 прочитания 0 коментара
Домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание у нас - Zamunda, Arena и Zelka, са били иззети от правоприлагащи органи от САЩ и България в мащабна координирана операция.

От няколко часа 3 от най-големите торент тракери са недостъпни.

"Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи", гласи текстът на банера, към който потребителите са пренасочвани.

Мащабна операция с властите на САЩ

Още преди 5 години България поиска съдействие от американските власти, за да закрие основните сайтове за сваляне на торенти.

Настоящата операцията е дело на Министерство на правосъдието на САЩ (DOJ); Homeland Security Investigations (HSI) – Съединени щати; Национален координационен център за права върху интелектуална собственост (National IPR Coordination Center) – Съединени щати; Европол; ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“); Национална следствена служба (НСлС); Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС); Прокуратура на Република България.

Заповедта, издадена от Федералния съд в Мисисипи, по всяка вероятност е задължила регистраторите на домейни да предприемат действия, пише torrentfreak.com. Участието на САЩ е било от ключово значение, тъй като домейните са свързани с американски посредници.

Arena, Zamunda и Zelka вече са част от сървъра seizedservers.com, което означава, че са под контрола на американските власти, предаде Дарик.

По-рано българските власти заявиха, че са образувани разследвания срещу пиратските сайтове за "престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления".

Ударът бе слаб, торент сайтовете оцеляха

Това не е първият подобен случай. В миналото България е искала съдействие от САЩ за изземване на физическите сървъри на Zamunda. Засега обаче няма информация за допълнителни правоприлагащи действия. Все още не е публикувано и официално прессъобщение от властите, което да потвърждава акцията.

Експерти коментират, че ако настоящото действие е ограничено единствено до домейните, има опасност сайтовете да преминат към алтернативни такива, както се е случвало в миналото.

В момента домейни на Zamunda и Arena са активни и работят, а потребители в социалните мрежи коментираха, че не са били притеснени от акцията, тъй като големите торент сайтове у нас винаги намират начин да оцелеят и да възобновят дейността си.

Десислава Любомирова
