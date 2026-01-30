Прокуратурата разкри подробности за свалянето на ArenaBG, Zamunda и Zelka

По-рано днес мащабна международна акция срещу пиратското разпространение на съдържание в интернет доведе до спиране на достъпа до едни от най-популярните торент платформи в България – ArenaBG, Zamunda и Zelka. Операцията е проведена със съдействието на българските служби и американски институции, като за потребителите блокираните домейни временно зареждаха съобщение за конфискация от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Подробности за акцията

Макар подобни действия срещу торент сайтове да са предприемани и в миналото, този път операцията е с по-широк обхват и с ясно изразен международен елемент. По информация на прокуратурата под ръководството на Софийската градска и Софийската районна прокуратура са извършени претърсвания и изземвания на 30 адреса в различни части на страната. В акцията са участвали екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП, съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.

Разследването е насочено към администраторите на трите торент тракера, които според обвинението са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и друго съдържание, защитено с авторски права. По време на акцията са иззети компютърни конфигурации, техника и електронни носители, използвани за извършване на престъпления срещу интелектуалната собственост. Паралелно с това са събрани и данни за евентуално пране на пари, включително при претърсвания в офиси на счетоводни фирми.

В съобщението на самите сайтове се посочва, че действията са предприети след съдебна заповед и по искане на прокуратурата на САЩ, като се напомня, че умишленото нарушаване на авторски права в САЩ е федерално престъпление, наказуемо с до пет години затвор и глоба до 250 000 долара. На практика обаче ефектът от блокирането не е еднозначен – проверка показа, че поне при Zamunda достъпът е спрян само до основния домейн и не за всички потребители, а алтернативни адреси продължават да функционират.

"Окончателно"... до следващия път

Борбата с пиратството в България има дълга история, като неведнъж е обявявано "окончателно" спиране на подобни платформи, които впоследствие възстановяват дейността си под друга форма. През 2021 г. страната официално поиска съдействие от американските власти за затварянето на големи торент сайтове, а още през 2018 г. усилията в тази посока доведоха до временното изваждане на България от т.нар. "Специален списък за наблюдение 301" на САЩ. През 2023 г. обаче страната отново бе включена в него с аргумента, че не преследва достатъчно ефективно нарушенията на авторските права.

От държавното обвинение посочват, че предстои анализ на събраните доказателства, назначаване на комплексна компютърно-техническа експертиза и преценка за привличане като обвиняеми на лицата, свързани с управлението на платформите. Дали този път акцията ще доведе до трайно прекратяване на дейността на популярните торент сайтове, остава отворен въпрос, на който досегашната практика дава по-скоро предпазлив отговор.