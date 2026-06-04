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От 5 лева до 20 евро: Спекула и в цените на чадър и шезлонг на различните плажове у нас? (СНИМКИ)

04 юни 2026, 12:01 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
От 5 лева до 20 евро: Спекула и в цените на чадър и шезлонг на различните плажове у нас? (СНИМКИ)

Първите дни от тазгодишния сезон по плажовете на родното Черноморие са факт, а с него и първите потребителски сигнали за цените за сезон 2026. На плажните ивици стойността на чадър и шезлонг вече е била закръглена, за да не се налага посетителите да носят в себе си монети. Проверка на Actualno.com показа, че на различните плажове у нас има немалки разлики в цените за услугите на плажната ивица.

Принципно цените на чадър, шезлонг и евентуално масичка и шалте не следва да бъдат увеличавани, тъй като са заложени в концесионните договори, подписани преди години, и са с фиксирани горни граници. Концесионери обясняват, че единствено са превалутирали цените, като някои от тях дори са ги намалили, за да бъде закръглена сумата.

Къде колко струва?

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Проверката на Actualno.com по различните плажове показва различна картина. Така например на един от най-посещаваните и любими на туристите плажове - северния в Китен, цените са по 7 лева за шезлонг и чадър. Комплект от два шезлонга, чадър и две шалтета пък струва 14 евро.

Няколко километра на север туристите на Северния плаж в Приморско пък ще плащат по 5 лева за чадър, шезлонг или масичка. На плаж "Слънчев бряг-юг" цената на чадър или шезлонг ще бъде 5,11 евро, на ивиците "Несебър-юг" и "Созопол-Хармани" - 4,09 евро, а на "Созопол-централен" - 3,58 евро. 

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Освен сянката на летовниците, концесионерите са длъжни да осигурят и тяхната безопасност в морето. Затова от 1 юни започна и поетапното разкриване на постове с водни спасители. От бранша за поредна година алармират, че трудно се наемат квалифицирани кадри. По данни на концесионерите заплатите са добри, но проблем е сезонността на работата. Затова и апелират към Министерството на туризма за промени в наредбата, касаеща обезпечаването с водни спасители, което е задължително до 30 септември.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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