Откриха бюст-паметник на Александър Батенберг в Подгорица (СНИМКИ)

Княз Александър I Батенберг завинаги ще остане в пантеона на българската памет като един от владетелите, които символизират националната ни съдба и нашето национално обединение. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Университета на Черна гора в Подгорица, където заедно с декана на факултета по политически науки Борис Вукичевич откриха бюст-паметник на Александър I Батенберг, съобщиха от правителствена информационна служба.

Премиерът Желязков припомни историческите събития, свързани със Съединението и героизма на нашия народ. "Княз Батенберг ще остане в българското съзнание като българският владетел, който повежда младите офицери, поручиците, в периода на тези чутовни дни на Съединението и Сръбско-българската война, която следва процеса по Съединението и отстояването на Съединена България пред великите сили с цената на авторитета, с цената на младежкото си дръзновение, изтъкна Желязков. Независимо, че това е принц от Хесен, независимо от всички турбуленции в неговата съдба, независимо от това, че е принуден да абдикира, неговият живот завинаги се свърза с България", заяви още министър-председателят по време на церемонията. ОЩЕ: Кой български град е бил кръстен на Александър Батенберг

Снимка: Министерски съвет

Паметникът е своеобразно продължение на изложбата „Сандро - княз Александър фон Батенберг. Една европейска съдба“. Изложбата представя малко познати факти и снимки от живота на първия български владетел след Освобождението. Тя е резултат от тригодишни изследвания на архиви и фамилни колекции от страна на германската фондация „Хайлигенберг Югенхайм“, а представянето ѝ от Българското посолство се реализира със съдействието на Фондация „Ценности“. Министър-председателят Росен Желязков изказа специални благодарности на двете фондации. Благодари също така на автора на бюст-паметника Бойко Митков, както и на присъстващите на днешната церемония кметове на Садово, Брезово и Сопот. ОЩЕ: Реставрирани фотографии и репродукции представиха живота на княз Батенберг в парламента

Снимка: Министерски съвет