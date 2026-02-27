Официално искане за спиране на пазара на въглеродни емисии в ЕС

Спиране на пазара на въглеродни емисии на Европейския съюз, докато той не бъде преразгледан и обновен. За това призова министърът на индустрията на Италия.

Призивът допълнително засилва нарастващия натиск върху основния инструмент на блока за намаляване на емисиите на CO2, съобщава Блумбърг.

"Допълнителна данъчна тежест"

"Системата за търговия с емисии, както е проектирана в момента, представлява допълнителна данъчна тежест за европейските компании, влияеща върху разходите им и ограничаваща конкурентоспособността им", заяви министърът на индустрията Адолфо Урсо в Брюксел.

Италия ще поиска от Европейската комисия да спре пазара на въглеродни емисии в очакване на "цялостно преразглеждане", което трябва да бъде предложено по-късно тази година.

Вчера цените на въглеродните емисии в ЕС поевтиняха с 4,5% към 69,25 евро за тон, преди да стабилизират около 70 евро за тон.

Цените се сринаха с около 20% от началото на годината, като на 16 февруари удариха дъно около 68,11 евро - най-ниско ниво от началото на май 2025 г. Това се случва на фона на оказвания натиск от държавите-членки на ЕС да защитят индустрията. Говорител на комисията заяви, че прегледът на схемата за търговия с емисии е в ход и че няма да се коментират позициите на страните членки по време на процеса.

Вълна от критики

През последните седмици има редица критики по отношение на пазара на въглеродни емисии на ЕС, известен като ETS.

Германският канцлер Фридрих Мерц, по време на среща на върха на индустрията в Антверпен, заяви, че континентът трябва да бъде отворен за преразглеждане или забавяне на пазара на въглеродни емисии, ако той не помага на компаниите да преминат към по-чисто производство. По-късно той смекчи тона си, за да поясни, че подкрепя програмата за ревизия на този пазар.

Пазарът на въглеродни емисии на ЕС е от основно значение за амбициите му за постигане на нулеви нетни емисии до средата на века. Той определя таван на емисиите, намаляван всяка година, като индустрията трябва да плаща за всеки метричен тон CO2, който отделя в атмосферата, напомня Блумбърг.

ЕК ще преразгледа следващия месец референтните стойности за емисиите, които определят разпределението на безплатните квоти за емисии за индустрията.

Подходът на Италия

Италия иска да отложи постепенното премахване на тези разрешителни като част от по-широк преглед, планиран за третото тримесечие. Страната вече подготвя мащабна реформа на пазара си на електроенергия, която ще премахне разходите за въглеродни емисии от сметките за електроенергия, ход, който доведе до рязък спад на форуърдните пазарни цени.

Подобни призиви се чуха и от страна на други държави-членки, включително Словакия и Полша, които искат съществени промени в схемата за търговия с емисии (ETS), тъй като Европа се стреми да се справи с индикациите за деиндустриализация и да се конкурира със САЩ и Китай. Дискусиите ще продължат следващия месец, когато лидерите на 27-те държави членки на ЕС се срещнат в Брюксел, предаде БНР.

"Системата за търговия с емисии е един от "най-успешните инструменти" на ЕС за намаляване на емисиите при повишен икономически растеж. Ако започнем да ерозираме самата основа и фундамент на ETS, това по-скоро ще подкопае огромните индустриални преходи, които наблюдавахме през последните 10 до 20 години", заяви пред Еба Буш, министър на енергетиката на Швеция.

На този фон акциите на европейските циментови компании се понижиха след коментарите на Адолфо Урсо, като инвеститорите се опасяват, че отлагането на по-строгите правила за CO2-емисиите ще намали предимството на компаниите, които вече са инвестирали сериозно в по-екологично производство. Някои акции на химически компании пък отбелязаха ръст. Макар и негативно за производителите на цимент, потенциалното смекчаване на регулациите се разглежда положително за големите емитенти на парникови газове в химическата промишленост.