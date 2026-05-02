Жълт код за слана в 6 области в неделя, бурни вълни по Черноморието

Жълт код за опасност от образуване на слана в ранните сутрешни часове е издаден за шест области от страната за неделя (3 май). Той важи за София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик. По цялото Черноморие е издаден жълт код за морско вълнение до 4 бала., съобщиха от НИМХ.

Времето в неделя

През нощта облачността ще се задържи значителна. Главно в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, но до сутринта те ще спрат. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса.

Ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, в югоизточните райони временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса.

В понеделник в Западна България времето ще бъде слънчево. Над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността. Възможни са изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават, но сутрин ще има условия за образуване на слани.