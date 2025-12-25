Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничната Златоустова света литургия за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". "Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божии", заяви патриарх Даниил.

Весела Коледа! Време е за уют и взаимност

Божествен мир

"Трябва да се стремим да придобием това, което ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов. Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат", добави патриархът.

Още: Митрополит Гавриил: Нека Христовото Рождество да ни дарува мир в домовете, радост в сърцата и благоденствие в делата

Евангелският разказ

Според евангелския разказ на светите евангелисти Матей и Лука за Раждането на Спасителя, светата Дева Мария и праведният Йосиф дошли в Давидовия град Витлеем за преброяването на жителите на Римската империя по времето на кесаря Октавиан Август. Те обаче не могли да намерят подслон в града и затова Младенецът Иисус се родил в пещерата извън града, където пастири се приютявали със своите животни. Така Божият Син се родил на земята като Младенец в неизказано смирение, защото в Рождественската нощ Той избрал бедна и скромна обстановка. Иисус Христос не дойде като земен цар в богат дом или дворец със скъпоценни съкровища, царедворци и слуги. Той дойде в нашия свят в скромна и бедна обстановка, за да ни покаже величието на Своето смирение и да ни научи на Своето смирение, и послушание към Бога.

Коледните традиции и вярвания в Родопите

Снимка: БГНЕС