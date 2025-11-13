Патриотите в атака: Долу ръцете от детските градини

Идеята да има такса за детска градина и през лятото ядоса патриотичните движения. Част от тях се обявиха категорично против в условията на демографска криза родителите на малки деца да бъдат товарени финансово, наричайки мярката абсурд и безобразие.

Предложението беше обявено по време на Есенната академия на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, където директорите и образователният министър Красимир Вълчев постигнаха съгласие, че всъщност обучението е задължително през годината, но не и през лятото.

Отмяна на "едно от малкото правилни решения"

Детските градини трябва да останат безплатни за всички целогодишно, смята Моника Василева от Женската организация на ВМРО.

Според нея идеята всъщност е удар срещу българските семейства и е "поредният пример за това как държавата търси най-лесния път – вместо да управлява разумно, натоварва родителите", категорична бе тя.

"ВМРО категорично се противопоставя на всякакви опити за връщане на таксите в детските градини и ясли, включително под формата на "временни" или "сезонни" плащания. Безплатният достъп до ранно детско образование е едно от малкото правилни решения, взети в последните години, и не трябва да бъде жертван заради краткосрочни бюджетни съображения. Тази мярка има не просто социално, но и стратегическо значение – тя подпомага родителите, облекчава семейните бюджети и стимулира раждаемостта в страна, която се намира в тежка демографска криза", допълни Василева.

Според ВМРО държавата е несправедлива и непоследователна, наказвайки родителите, които нямат възможност за отпуска през лятото, и за тях детската градина е необходимост, а не лукс.

Отново привилегии за определени групи

Патриотите съзряха фаворизиране на определена група хора, които ще са "привилегировани да не плащат, като попаднат под социалния критерий". "И не говоря за родителите с нисък доход, а за тези, които са превърнали източването на социалната система в професия", допълни тя.

Според Василева основната тежест ще падне върху работещите хора, които съвестно плащат данъци.

Въвеждането на такси именно в летния период ще удари най-силно работещите семейства – онези, които не търсят социални помощи, а сами осигуряват прехраната си. Това е нечестен подход, който подкопава доверието в социалната политика, категорична е Василева.

Патриотите искат различен подход - национална програма за поддръжка и модернизация на детските градини и ясли, както и осигуряване на достатъчно персонал и модерни условия.

Родителите като касички за бюджетни дефицити

България не може да си позволи политики, които обезкуражават родителството, смятат от движението. Според тях таксите за градините са крачка назад и не решават нито един финансов проблем, като същевременно изпращат сигнал, че държавата не гледа на децата като на национален приоритет. Семейството не е разход, а инвестиция, категорична е Василева.

Аргументите зад идеята

Директорите на детски градини гледат на мярката като на препятствие срещу масовата практика родители да записват децата си за посещение през лятото, но в последствие да не ги водят. Често посещаемостта през летните месеци е под 50% от заявеното предварително. Това, от своя страна, означава разхищение на храна и ангажиране на излишен персонал. Според привърженици на идеята събраните средства биха могли да се използват за допълнителни занимания и по-качествена услуга.