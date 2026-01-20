Оставката на Румен Радев:

20 януари 2026, 09:42 часа 301 прочитания 0 коментара
Пенсионерите в еуфория за Радев, но му поставиха условия за подкрепа

Подкрепа от българските пенсионери получи президентът Румен Радев. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации официално подкрепи решението му да се включи активно на политическия терен.

Организацията, която се определя като най-широко представителната структура на хората в пенсионна възраст у нас, изрази очакване бъдещият политически проект на държавния глава да доведе до реална промяна в социалната политика и до по-добра защита на интересите на възрастните хора.

Пенсионерските организации обаче не дават подкрепата си даром, имат 3 ключови условия.

Условия за подкрепа

Условие № 1 е преизчисляване на всички пенсии на базата на актуалния средноосигурителен доход и въвеждане на принципа "за еднакъв осигурителен стаж и еднаква работа – равна пенсия", независимо от годината на пенсиониране.

Федерацията смята, че сегашната разлика от около 35% между пенсии, отпуснати при едни и същи условия, но в различни години, е дълбоко несправедлива и подкопава доверието в осигурителната система.

Второто условие е пенсионерите да са представени в Тристранката. Т.е. представителите на пенсионерските организации да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Според федерацията гласът на най-многобройната и една от най-уязвимите групи в обществото трябва да присъства при вземането на решения за социалната политика, доходите и жизнения стандарт.

Източник: БГНЕС

Третото условие е индексацията на пенсиите според т.нар. "швейцарско правило" да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли.

Организацията споделя мнението, че сегашното 6-месечно отлагане ощетява пенсионерите именно в периода, когато разходите за лекарства, отопление и храна са най-високи.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации смята, че политическото включване на Румен Радев е реална възможност тези дългогодишни и системно пренебрегвани искания да получат политическо представителство и реализация, предаде БГНЕС.

Организациите декларират готовност за сътрудничество и активна работа в името на социалната справедливост и достойния живот на българските пенсионери.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
