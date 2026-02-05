Иван Иванов преди Купа „Дейвис“: Готови сме! Свикнал съм с настилката

Една от новите звезди на българския тенис – Иван Иванов, говори преди двубоя с Белгия и Световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис. Българският тим даде официалната си пресконференция преди срещите на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив.

Пред медиите младокът призна, че мачовете срещу Финландия при последното участие на „лъвовете“ са били урок за него:

„Изключителна чест за мен е да бъда отново част от отбора за Купа „Дейвис“. Свикнал съм с настилката и мисля, че допада на всички ни. Готови сме. В мача с Финландия имах болки в рамото, но това е урок, който взех и искам да се поправя. Взел съм си поука от мача и съм напреднал“, обясни шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите за 2025 година.

Валентин Димов се надява феновете да подкрепят родните тенисисти

Междувременно капитанът България за Купа „Дейвис“ Валентин Димов изрази увереност във възможностите на отбора важната среща:

„Радвам се, че отново сме тук в Пловдив. Винаги тук ни посрещат много добре - домакини, организатори и публиката. Надяваме се отново да дойдат много хора да ни подкрепят в залата. Обмисляхме каква да бъде настилката и смятаме, че нашите шансове са по-големи на клей. До сега победите, които сме постигнали, са били на твърд корт и на клей. Смятаме, че спрямо съперникът клеят би ни помогнал повече“.

„Всичко в един двубой е важно. Факторите, които влияят, са много. Смятам, че имаме нашите шансове. Белгия е сериозен състав, но ние сме доказвали, че всичко е възможно и сме способни да победим отбор, който е по-добре ранкирани с индивидуални състезатели. Имаме по-голям избор за нашата тактика и стратегия. Смятам, че момчетата са с изравнени сили и това може само да ни радва. Ролята на публиката в Пловдив винаги е била страхотна. Получавали сме много подкрепа и те са като част от отбора. Смятаме, че това е правилната посока, в която трябва да се развиваме. Момчетата подхождат отговорно с пълната мотивация да излязат за победа“, обясни лидерът.

За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в Купа „Дейвис" след победата над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Жребият за двубоите ще бъде изтеглен в петък от 11:30 часа в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Програмата на сблъсъка предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя – в 13:00 часа.

Организаторите обявиха, че до момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала „Колодрума“ да бъде пълна за предстоящия исторически двубой. При победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис“ срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.