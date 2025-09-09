Войната в Украйна:

Последна информация за състоянието на Марти, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг

"Понякога дори доброто лечение не води до бърз резултат. В този случай ще ни необходимо време. Състоянието на малкия Марти е добро, но предстои много работа." Това заяви проф. д-р Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за БНТ.

Спешната помощ по въздух

"Ние установихме една отлична комуникация. В началото беше малко трудно, имаше чисто логистични проблеми, които обаче са преодолени. Август месец почти на ежедневна база сме комуникирали с тях и сме осигурявали транспорт. Изградена е една много добра организация. Комуникираме с хората, които са на място, те ни предупреждават, решаваме дали случаят е подходящ за транспорт и има ли възможност да бъде транспортиран. Вече се знае кой на коя стъпка какво прави", каза проф. д-р Николай Габровски, относно оказването на спешна помощ по въздух.

Прекалено много болници

Според него в България имаме прекалено много болници, където персоналът е разпилян: "При спешните случаи се оказа, че болниците понякога трябва да изпълняват и социални функции. За съжаление част от пациентите изискват месеци или години за възстановяване, а много често остават и до края на живота си зависими от чужда помощ. Нямаме добре разработени механизми за грижа. Огромният проблем е, че имаме много повече болници, отколкото имаме нужда. Имаме разпиляване в тези болници на персонал".

Младите лекари

Относно искането на на младите лекари за по-справедливо заплащане проф. д-р Николай Габровски коментира: "В Европа периодът от 5 до 8 години на специализация е най-тежък. Навсякъде този период трябва да бъде преминат. Аз не смятам, че нашите условия са много по-лоши, отколкото тези на Запад, нито с тези в миналото. Възможно е да бъдат по-добре, но трябва много внимателно да се правят тези промени. Истината е, че болниците в България могат да финансират своите специалисти само на базата какво получаваме като приход от Здравната каса за дейност, която сме извършили. Тоест няма как една по-слабо работеща болница да дава по-високи заплати".

