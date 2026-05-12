Две тежки катастрофи рано сутрин: На "Хемус" с автобус и ТИР и при Владая

12 май 2026, 7:38 часа 860 прочитания 1 коментар
Снимка: Martin Raychinov/Facebook
Две тежки катастрофи са станали в ранните часове на днешния 12 май, става ясно от съобщения в специализираната Facebook група "Катастрофи в София". Засега информацията какво точно се е случило и дали има пострадали хора е оскъдна и тепърва ще излизат още данни.

В първия случай, на АМ "Хемус", при "входа" на София след село Яна са се сблъскали автобус и ТИР. Кой точно е виновен ще се уточнява тепърва, първите данни са, че автобусът е блъснал ТИР-а, вследствие на което починал 73-годишен пътник. На място има линейки и полиция.

Пътниците в автобуса били изведени, а петима са настанени в лечебни заведения. 69-годишна жена е тежко пострадала и е настанена в реанимация.

Двамата водачи - на товарния автомобил и на автобуса са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио.

Сигналът е подаден в 1:12 часа на телефон 112, съобщиха от СДВР за БНТ и Нова телевизия. 

Втората катастрофа е при друг "вход" на София - при Владая, близо до бензиностанция "Газпром". Засега няма друга допълнителна информация.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
