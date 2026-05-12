12 май в историята: Убит е Георги Бенковски

12 май 1876 г.: Загива Георги Бенковски

На този ден през 1876 година е убит един от ръководителите на Априлското въстание – Георги Бенковски. Той намира смъртта си в засада след предателство. Това се случва след разбиването на въстаниците на връх Еледжик и в Панагюрище. Тогава смелият революционер се отправя заедно със свои другари към Стара планина. Плановете му са да се прехвърли в Северна България, след което да осъществи контакт с останалите революционни окръзи. По това време Георги Бенковски вярва, че останалите окръзи също са се включили в Априлското въстание.

Плановете му са да премине в Румъния и да организира нова чета в случай, че останали окръзи не са въстанали. Но в Тетевенския балкан, край с. Рибарица Бенковски и дружината му са предадени на турците от местен овчар.

12 май 1912 г.: Македония става спорна територия

На този ден през 1912 година територията на Македония става спорна. Това се случва след като сръбското правителство изпраща нота на българското правителство, чрез която заявява за отпадането на задължителния характер на договора от 29 февруари 1912 г. По този начин цяла Македония е обявена за спорна територия за Сърбия, Черна гора и България.

Сключеният със Сърбия договор през 1912 година признава правото на България за владение на земите на изток от река Струма и Родопите. От друга страна България признава правото на Сърбия за владение на териториите на север и запад от Шар планина. С това Македония се разделя на безспорна част, която се дава на България, и спорна част. Съдбата на последната предстои да бъде разрешена под арбитража на руския цар.

Зоната, която е обявена за безспорна, обхваща територията на изток от линията Крива паланка. Тя включва село Гъбовци на Охридското езеро. По време на сраженията на България на Тракийския фронт срещу турските войски, Сърбия и Гърция окупират Вардарска и Егейска Македония. През това време е завзета по–голямата част от безспорната зона. Въпреки сключения договор и предварителните договорености, Сърбия категорично отказва да върне тази част на България.

