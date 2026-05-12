Слънце сутрин, бури следобед: Проф. Рачев за времето до 24 май

Надеждата е, че времето ще се остане такова – с локални валежи. На места вчера вала по-обилно, но други беше по-скоро символика, отколкото нещо сериозно. Но това е майското време – сутрин слънчево, следобед превалявания. Следобед нахлува студен въздух и от сряда ще е по-хладно, с валежи и прегърмявания. В събота ще е топло, но неустойчиво. В петък ще коментирам времето другата седмица, тъй като много ще зависи откъде ще мине центъра на този средиземноморски циклон, който се насочва към страната ни.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Времето ще е без промяна до 24 май", каза професорът и предупреди, че винаги трябва да си носим чадър.

"В София от утре температурите падат, ще са 16-17 градуса. Валежи ще има чак до по-следващата седмица. В Пловдив също ще е малко по-хладно, след това нормални, малко по-ниски температури сутрин.

В Бургас днес ще 25 градуса. Оосле слънце и дъжд и малко по-хладно. И във Варна ще е така. Навсякъде капки", обясни климатологът.