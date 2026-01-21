Правителството предлага законови промени, касаещи земеделските производители

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за земеделските производители. Този закон има за цел да надгради правната рамка за приложението на Взаимоспомагателния фонд, като създава функции на министъра на земеделието и храните и на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. В допълнение се регламентира начина на сформиране на средствата в този Взаимоспомагателен фонд в рамките на европейското законодателство.

Създават се функции на Държавен фонд „Земеделие“ в областта на изпълнението на Социалния план за климата.

Добавя се възможност за делегиране на правомощия от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ на заместник-изпълнителните директори и директорите на областни дирекции по изпълнението на Стратегическия план.

Прецизират се текстове относно инвестиционните интервенции с цел по-ясното им приложение и осигуряване на публичност и прозрачност за бенефициентите.

Регламентира се възможността и за кампания 2026 и 2027 г. кандидатите и бенефициентите да могат да подадат до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите за директна подкрепа и площните интервенции по линия на развитието на селските райони и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.

В Закона за Българската банка за развитие се добавят Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., както и остатъчните ресурси след приключване на програмния период. По такъв начин Министерството на земеделието и храните предлага възстановяване на прага на гаранционно покритие от 50 % на 80% по гаранционната програма, с цел постигане на по- висока ефективност при усвояване на финансовите инструменти и насърчаване на инвестиционната активност в селските райони.

