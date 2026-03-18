Предупреждение за опасно явление. Времето утре - 19 март 2026 г.

18 март 2026, 13:15 часа
Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по Черноморието до 6°-7°, а максималните – между 7° и 12°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното. Синоптиците предупреждават за опасно явление - силно морско вълнение!

Сняг в планините

В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

Облачно по Черноморие

По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 18 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 5 мин. 

Евгения Чаушева Отговорен редактор
