Омбудсманът: Върнете двата буферни паркинга в София

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към кмета на Столична община Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров с настояване да се преразгледа решението за прекратяване на услугата “Паркирай и пътувай“ на двата буферни паркинга – на бул. “Джеймс Баучер“ и при стадион “Васил Левски“. Поводът са постъпили сигнали от граждани, в които изразяват сериозно безпокойство от планираните промени. В тях те подчертават, че услугата “Паркирай и пътувай“ има съществена роля за ограничаване на автомобилния трафик към централната градска част, за намаляване на задръстванията и вредните емисии и за насърчаване използването на обществения транспорт – ключови цели на устойчивата градска мобилност.

Платеното партиране - неравностойно

Според гражданите предлаганата алтернатива – платено паркиране с високи месечни такси – не може да се счита за равностойна, тъй като поставя значителна част от досегашните ползватели в икономически неравностойно положение и противоречи на принципа на съразмерност.

Особено внимание е обърнато на периферния и буферен характер на бул. “Джеймс Баучер“, който “обира“ автомобилния поток от южните и крайни райони на столицата, в които общественият транспорт е недостатъчен.

Увеличен трафик към центъра

Премахването му, според гражданите, води до неизбежно увеличаване на автомобилния трафик към централните градски зони.

Омбудсманът споделя притесненията на хората, свързани с изключително краткия срок за въвеждане на промените, както и с липсата на публично оповестени мотиви, анализ на въздействието или оценка на последиците за гражданите, които всекидневно ползват услугата “Паркирай и пътувай“.

Велислава Делчева акцентира, че заповедта на кмета за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири противоречи, както на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт, така и на приоритетите за управление на Столична община за мандат 2023-2027 г., които предвиждат разширяване и развитие на този тип инфраструктура.

Има ли наистина злоупотреби

В писмото си омбудсманът поставя и конкретни въпроси, свързани с твърденията за установени злоупотреби при управлението на двата паркинга – за начина на провеждане на проверките, техния обхват, резултатите от тях и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

“Ангажимент на Столична община е да осъществява необходимия контрол относно ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градска среда“, подчертава омбудсманът Велислава Делчева.

Тя посочва, че последиците от взетото решение ще засегне значителен брой граждани и ще доведе до увеличаване на трафика в столицата.

Без обществено обсъждане

“Решението за прекратяване на услугата “Паркирай и пътувай“ на буферните паркинги на бул. “Джеймс Баучер“ и при стадион “Васил Левски“ ще засегне значителен брой граждани и ще има пряко отражение върху трафика в столицата.

Затова, независимо че Наредбата дава право на кмета да определя паркингите, в които се предлага услугата “Паркирай и пътувай“, е особено тревожно липсата на консултации или обществено обсъждане, както и обсъждане в СОС на възможността за намаляване на буферните паркинги“, категорична е Делчева.

За това тя настоява за преразглеждане на решението, при спазване на принципите на откритост, прозрачност и реално гражданско участие, информират от пресофиса на обществения защитник.