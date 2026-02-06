Поредно свлачище на път край Девин

Свлечена земна маса затруднява движението по път III-866 Девин – Михалково, съобщи за БТА заместник-областният управител Андриян Петров.
Той каза, че по данни на Областното пътно управление в Смолян при км 50+800 се е свлякла земна маса с дървета.
Участъкът се регулира с пътни знаци и движението се осъществява в едната лента.
