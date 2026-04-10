Прогноза за времето - 11 април 2026 г. (събота)

След временно намаление на облачността, през нощта отново ще се заоблачи. След полунощ в югозападните райони ще започне да вали дъжд, в планините – сняг. На много места вятърът ще стихне. В крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, за София – около 3 градуса.

В събота над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София – около 12 градуса.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9-11 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 52 мин. и залязва в 20 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 12 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 57 мин. и залязва в 13 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

Източник: meteo.bg