Зима на Разпети петък: Над 6 см сняг на прохода Шипка (ВИДЕО)

Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка. На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра. От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.

Температурата в района на прохода е около 0 градуса.

Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми.

Силен сняг вали в района на Омуртаг, област Търговище. От разпространени във Facebook кадри се вижда, че в района има силна виелица, а пътят вече е побелял.