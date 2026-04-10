Зима на Разпети петък: Над 6 см сняг на прохода Шипка (ВИДЕО)

10 април 2026, 11:25 часа 509 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Обилен снеговалеж на Разпети петък изненада шофьорите, които преминават през прохода Шипка. На места снежната покривка достига 6-7 сантиметра. От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода.

Температурата в района на прохода е около 0 градуса.

Движението през старопланинския проход не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми.

Силен сняг вали в района на Омуртаг, област Търговище. От разпространени във Facebook кадри се вижда, че в района има силна виелица, а пътят вече е побелял.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Зима сняг снеговалеж прогноза за времето
