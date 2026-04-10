"Последен напън на студа": Проф. Рачев с прогноза за пролетни температури

Събота вечерта се облечете добре. Температурите в полунощ няма да бъдат повече от 3 градуса. На места може да достигнат 4-5 градуса. Ще има и лек ветрец. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев. "Тези простотии с дъждове, снегове лека полека се размиха в най-близките прогнози. Очаква се евентуално на отделни места да прекапе. За всеки случай – едно малко сгъваемо чадърче", посъветва той.

Разпети петък се очаква да бъде най-студеният ден от поредицата почивни дни.

Много хубаво, с типично пролетни температури – 15, дори 20 градуса, се очаква да е към 22-23 април. "Лек поток от юг ще повиши температурите, особено в неделния ден", уточни проф. Рачев.

"Това е последният напън на желанието на студеното време да остане – поне докъм 20- 25 април", допълни той.

В София на Великден максималните температури ще са 16 градуса. От понеделник до 23 април минималните температури ще са между 6-10 градуса, а максималните – между 15- 18 градуса. "Вторник, сряда и четвъртък се очаква средиземноморски циклон. Но времето е динамично и не се знае дали ще се прояви", каза проф. Рачев.

Времето днес

В петък облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 4 градуса, в София – около 0 градуса, на морския бряг - от 2 до 6 градуса.

Максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София – около 10 градуса.