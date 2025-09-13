Прогноза за времето - 14 септември 2025 г. (неделя)

През нощта облачността ще намалява и ще е предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В неделя ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София - около 27 градуса.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще е близко до средното за месеца.

ОЩЕ: Времето ни изненадва на първия учебен ден: Проф. Рачев с прогноза за новата седмица

В планините и по морето

В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 5 мин. и залязва в 19 ч. и 38 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 33 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 19 мин. и изгрява в 23 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

Източник: meteo.bg