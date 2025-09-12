Времето ни изненадва на първия учебен ден: Проф. Рачев с прогноза за новата седмица

Няколко дами ме попитаха вчера дали ще остане ли още топло. Отдавна минаха температурите от 35 градуса. Лошото е, че в момента облачността е на Изток и по морето дори ще повали. Но понякога прогнозите не се случват. В понеделник (15 септември) за първия учебен ден има голяма вероятност в Западна България да превали и то точно когато децата отиват на училище. Вчера трябваше да гърми, а какво – нищо. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Но с ботуши да ходим на първия учебен ден – няма да стане. Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник", допълни той.

През следващите дни ще остане сравнително топло. Сутринта ще е по-хладно.

Събота и неделя до късния следобед времето ще е хубаво, но след това ще има леко влошаване.

Времето днес

Облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите. Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23-25 градуса в Североизточна България до 31 градуса в крайните югозападни райони, в София - около 25 градуса.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно, с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра - около 13 градуса.

През почивните дни максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът ще е умерен, от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд.

В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник.