Прогноза за времето - 15 септември 2025 г. (понеделник)

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна, а утре до обяд и над Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в планинските райони, има условия и за градушки. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 12° и 17°, в София - около 12°. Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°.

Атмосферното налягане ще се повишава и до края на деня ще е значително по-високо от средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

Сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

Прекрасно време за септемврийско море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg