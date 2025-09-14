Веласкес отличи едно качество на Левски и отсече: Трябваше да бием с повече

Старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес, даде своето мнение за успеха на "сините" над Локомотив София в двубой от осмия кръг на Първа лига. Специалистът отличи реакцията на възпитаниците си след инкасираното попадение на Рапосо за 1:1. Според испанеца отборът му е трябвало да победи с по-изразителен резултат. Веласкес също отрече да мисли какво ще стане в края на сезона, защото в момента е концентриран изцяло за следващата тренировка.

Веласкес похвали публиката на Левски

„Считам, че заслужено победихме. За това, което създадохме като положения, резултатът не отговаря на това, което трябваше да вкараме. Първите 15 минути, трябва да призная, не стояхме добре. Оттам отборът показа възходяща линия до края на мача. И до първия гол успяхме да ги вкараме в тяхната половина. Положенията и начина на изиграване на първото полувреме – трябваше да излезем с по-добър резултат", започна Веласкес след победата на Левски над Локо София.

"Доста по-добра игра показахме, можеше да решим много по-рано мача. За съжаление, получихме този гол, противникът вкара. Искам да отлича и реакцията ни след гола. Начинът, по който отговорихме. Мислейки, че е възможно. Много добре стояхме на терена. С изключително присъствие в тяхната половина. В общи линии считам, че отборът направи добър мач. От моя гледна точка, можеше да завършим с много по-убедителен резултат. Използвам възможността да благодаря на публиката. Когато след края на мача играчите отиват да поздравят агитката, настръхвам, невероятно е – синергията между играчи и публика“, каза треньорът на Левски.

„Следващият мач не придава повече значение на тази победа. Винаги една победа ти вдъхва увереност и сила. Затова е важно винаги да побеждаваш. Разбира се, изхождайки от това, че не бих анализирал на база победа и загуба, не бих изпадал в крайности и така нататък, винаги се старая да бъда обективен. Искам да отлича играта в този мач. Постигнахме победа срещу здрав, солиден и подреден отбор. Играчите усещат тази увереност. Мисля само за утрешната тренировка. Загуба на време и енергия е да мислиш за края на шампионата. Трябва да останем здраво стъпили на земята, ден за ден. Да сме скромни, съзнавайки, че сезонът все още предстои. Има доста време още от сезона. Трябват много усилия. Трябва да ценим всяка една победа високо. Фокус върху утрешната тренировка, след която ще се насочим върху следващия мач“, обясни специалистът.

ОЩЕ: Генчев призна: Левски е най-добре играещият отбор в България! Засега толкова са възможностите на Локо София