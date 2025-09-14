Най-важните новини за деня: 14 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 септември 2025 г.

ПРЕМИЕРЪТ ЖЕЛЯЗКОВ КАЗА ДОКОГА ЩЕ РАБОТИ КАБИНЕТЪТ

"Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя, с доверието на подкрепящите партии в коалицията, с подкрепата на подкрепящите партии в парламента, това правителство ще продължава да работи, защото то е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, и от партии в ляво“. Това каза премиерът Росен Желязков на откриването на последния участък от АМ “Европа“.

ИВАЙЛО МИРЧЕВ: ИСТИНСКИЯТ ПРЕМИЕР Е ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ

Росен Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски". Това каза по БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ. Той коментира формулировката и мотивите за внесения от неговата коалиция вот на недоверие: “Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава.

АСЕН ВАСИЛЕВ: ДЕЛОТО СРЕЩУ КОЦЕВ Е ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕСЛЕДВАНЕ, СЪДЪТ ДЕЙСТВА КАТО ПРОКУРАТУРА

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира случая с ареста на Благомир Коцев и Никола Бърбутов. Той заяви, че решението на съда да остави Коцев в ареста е „скандално“. Това показва, че магистратите влизат в ролята на прокурори, смята той. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Това реши през седмицата Софийският градски съд. Прокуратурата пък обяви, че проверява дали свидетел по делото е дал показанията си под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията.

ВЯТЪРЪТ НА “ПРОМЯНАТА“ Я ОСКЪПИ ДВОЙНО: БОРИСОВ ЗА АМ “ЕВРОПА“

“Промяната, вятърът на “Промяната“ я забави и оскъпи двойно.“ Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на откриването на последния участък от АМ “Европа“. Той, заедно с премиера Росен Желязков, с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и с председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков участваха в церемонията. “Помня като я почнахме тая магистрала, тя минаваше през тревите, през гора, през населени места, наложи се да изместим цяла жп линия на международния влак.

ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ: КАКВО ПОСКЪПВА И КАКВО ПОЕВТИНЯВА

Как се движат цените на храните през тази седмица показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цените на повечето плодове и зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,44 процента до 2,260 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,250 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: УЧИЛИЩАТА САМИ РЕШАВАТ ДАЛИ ДА ЗАПОЧВАТ ОТ ПО-КЪСЕН ЧАС

Училищата, учителите и родителите сами решават кога да започнат часовете. Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден. Това каза по БНР министърът на образованието Красимир Вълчев. "Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това. Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226.

ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР: НАШИТЕ МИГ-29 СА ПОДГОТВЕНИ ДА ВЪЗДЕЙСТВАТ СРЕЩУ РУСКИ ДРОНОВЕ

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на бТВ. Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, каза по-рано днес и премиерът Росен Желязков.

УВАЖЕНИЕ? ПУТИН ЖЕСТОКО Е ЗАСИЛИЛ ВЪЗДУШНИТЕ УДАРИ В МАНДАТА НА ТРЪМП. РУСНАЦИТЕ СЕ ДОБРАХА ДО КУПЯНСК ПРЕЗ ГАЗОПРОВОД (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки че Доналд Тръмп постоянно изтъква конструктивните си разговори с диктатора Владимир Путин, твърди, че стопанинът на Кремъл го уважава и че войната в Украйна никога нямаше да започне, ако той бе в Белия дом, данните показват различна картина. Русия значително е засилила въздушните си удари срещу Украйна, откакто републиканецът встъпи в длъжност на 20 януари тази година. Москва тотално пренебрегва призивите му за мир - вместо това е увеличила обхвата на поразените сгради, включително и граждански обекти.

ПОПАДНАЛ В СОБСТВЕНИЯ СИ КАПАН: СПРЕ ЛИ ВОЙНАТА ПУТИН Е ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП

Политическото оцеляване на Владимир Путин е пряко свързано с конфронтацията му със Запада. Не просто с продължаването на войната му срещу Украйна, а нещо повече - с необходимостта от непрекъснатото ескалиране на конфликта и въвличането в него на западните съюзници. Путин няма никакъв интерес от мирно споразумение с Украйна - утвърдил се вече като лидер от военно време, върне ли се към мирновременната роля на президент за него това би било равносилно на понижаване на авторитета му и директна заплаха за властта му начело на Руската федерация.

АНАЛИЗ: ТРЪМП ПОЕ РОЛЯТА НА ГЛАВЕН ГОВОРИТЕЛ СЛЕД СМЪРТТА НА ЧАРЛИ КЪРК

След като американският консервативен активист Чарли Кърк беше прострелян смъртоносно, американският президент Доналд Тръмп пое ролята на говорител по необикновен начин, пише Ройтерс в аналитичен материал.