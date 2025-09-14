Войната в Украйна:

Спасиха двама туристи в Рила

14 септември 2025, 09:22 часа 467 прочитания 0 коментара
Спасителите от планинска служба "Боровец" са оказали вчера помощ на турист с болки в коляното, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Той е бил до хижа "Грънчар" в Рила, оказана му е помощ да слезе от планината. 

Спасители са помогнали и на друг нуждаещ се, отново в Рила. Към 21:00-22:00 ч. вечерта е имало загубен турист в района на Мальовица. Той е бил упътен от ПСС да намери пътеката, имал е челник, бил е в добра кондиция.

Днес до обяд условията за туризъм в планините с а добри, информираха още от ПСС, Следобед се очакват превалявания.

В момента е слънчево, на места с разкъсана облачност, облачно е в район на Витоша. Сутринта температурите в курортите са около 10 градуса, вятърът е слаб.

