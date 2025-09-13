Най-важните новини за деня, 13 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 септември

ТРЪМП КЪМ СТРАНИТЕ ОТ НАТО: НЕ КУПУВАЙТЕ РУСКИ ПЕТРОЛ И ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ БЪРЗО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции. Той обяви в собствената си социална мрежа Truth Social, че е изпратил официално писмо до страните от НАТО с такъв призив.

Големи санкции срещу Русия

УСПОКОЯВАНЕ НА СЪЮЗНИЦИТЕ: САЩ ОБЕЩАВАТ ДА ЗАЩИТАВАТ ТЕРИТОРИЯТА НА НАТО

САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че ще "защитават всеки сантиметър от територията на НАТО", след навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша. "САЩ подкрепят съюзниците си от НАТО пред лицето на тези тревожни нарушения на въздушното пространство", заяви изпълняващият длъжността постоянен представител на САЩ в Световната организация Дороти Ший пред 15-членния орган.

"ИСТИНСКА ВОЙНА НЯМА ДА ЗАПОЧНЕ, НО ПРОВОКАЦИИ ЩЕ ИМА": ГОВОРИ ПОЛСКИЯТ ПОСЛАНИК У НАС

Истинска война няма да започне, но такива провокации ще има. Макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала. По суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство. След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация. Това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански в ефира на Нова телевизия.

ТЕРОРИЗЪМ И ГЕНОЦИД: РУСИЯ ЗАЧЕРКНА ПУТИН ОТ УРАВНЕНИЕТО, НО ПРОПАГАНДАТА Е НА КОЛЕНЕ ПРЕД МАТЕМАТИКАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ескалиращото напрежение между Русия и НАТО след нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември сега е допълнително "подпомогнато" от съвместното военно учение на Руската федерация и Беларус. "Запад-2025" започна на 12 септември, петък, и ще се проведе в областите Витебск, Минск и Гродно в Беларус, както и в Балтийско и Баренцово море до 16 септември. Руските и беларуските сили използват 227-ия полигон за комбинирани въоръжени сили в Барисау (Минска област) за ученията. Те се състоят от два етапа: първият етап включва операции по въздушна и наземна отбрана, а вторият - прочистване на територията от вражески сили и провеждане на контраофанзивни операции. Твърди се, че участват общо 30 000 руски и беларуски войници, но само 8000 от тях ще се намират в Беларус. От тях пък 2000 са руски военни.

САЩ НАТИСКАТ Г-7 ДА КОНФИСКУВАТ ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ АКТИВИ В ПОЛЗА НА УКРАЙНА

САЩ ще призоват съюзниците си от Г-7 да наложат тарифи от до 100% на Китай и Индия за покупките им на руски петрол в опит да убедят руския диктатор Владимир Путин да прекрати войната в Украйна. САЩ също така ще предложат на страните от Г-7 да се създаде законов път за използване на замразени руски активи за финансиране на отбраната на Украйна. По-голямата част от обездвижените активи на Москва на стойност около 300 млрд. долара са в Европа.

ГЛАС ОТ САЩ ПИТА: САБОТИРА ЛИ ЕВРОПА МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА УКРАЙНА?

Плановете за разполагане на войски в Украйна след войната повдигат въпроса: наистина ли „коалицията на желаещите“ иска мир? – пита Responsible Statecraft. След срещата на коалицията в Париж се счита, че 26 държави са се съгласили да допринесат за разполагането на военни сили на украинска земя след края на боевете.

ВИЦЕПРЕМИЕР: ПРАВИТЕЛСТВОТО СКЪРЦА, НО НЯМА РЕАЛНА АЛТЕРНАТИВА

Вотът на недоверие не предлага никаква реална алтернатива. Това каза в Шумен вицепремиерът Атанас Зафиров. Той коментира, че по-голяма част от нещата, посочени сред мотивите за вота, са се случили преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца. „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано и от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“.

"Опозицията предлага рушене, крещене, викане"

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 14 СЕПТЕМВРИ 2025 Г. (НЕДЕЛЯ)

През нощта облачността ще намалява и ще е предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В неделя ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София - около 27 градуса.