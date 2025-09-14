Генчев призна: Левски е най-добре играещият отбор в България! Засега толкова са възможностите на Локо София

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев даде своето мнение след поражението на тима си от Левски в двубой от осмия кръг на Първа лига. Специалистът определи "сините" като най-добре играещия отбор в България, срещу когото ти трябва и малко спортен шанс. Според наставника на "червено-черните" това са настоящите възможности на "железничарите". Той отбеляза и липсата на адекватна подготовка у част от възпитаниците си.

Генчев: Срещу отбор като Левски ни трябва и малко повече спортен шанс

„Трябва да отбележим, че играхме срещу най-добре играещия отбор в българското първенство. Играчите дадоха максимума, бяхме близо до точката, допуснахме гол в последната минута, но като цяло, Левски беше по-добрият отбор, на този етап толкова ни стигат силите. Съжалявам, че не спечелихме точка“, започна Генчев след загубата на Локо София от Левски.

"Всеки един футболист е важен за нас. За съжаление Диего Рапосо също е назад с подготовката. Ние правихме селекция допреди два дни. Привлякохме нови футболисти, които също са назад с подготовката. Наложи се Октавио да го използваме като нападател, нещо нетипично за него. Срещу отбор като Левски ни трябва и малко повече спортен шанс", продължи наставникът на Локомотив София.

"Предполагам, че и за двата отбора се отразява негативно. Лошо, че това прекъсване беше при едно статично положение пред нашата врата. Не е приятно. Доста дълго време футболистите стояха на терена", каза още той.

"Имаме още много какво да желаем във фаза атака, разиграване на топката и постепенни атака. Като най-важен извод - срещу такъв тип класни отбори самочувствието, когато топката е в нас, трябва да бъде доста по-голямо, да се играе доста по-бързо, за да може да им се отбележи гол или два. Срещу отбор като Левски или някой друг от по-класните, много трудно можеш да спечелиш нещо без да отбележиш гол или два", завърши Станислав Генчев.

