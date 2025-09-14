"Отървете се от бездомните": Популярен водещ с шокиращо изказване след бруталното убийство на украинка в САЩ (ВИДЕО)

Водещият на Fox News Брайън Килмийд предизвика скандал, като заяви на живо в ефир, че САЩ трябва „просто да убиват“ бездомните и психично болните хора със смъртоносни инжекции. Избликът му дойде след бруталното убийство на украинската бежанка Ирина Заруцка, която беше намушкана до смърт в метрото от бездомен мъж с шизофрения. След общественото възмущение Килмийд се отрече от думите си, признавайки, че коментарът му е бил грешен, и се извини за забележката.

“Get rid of the homeless”: Fox News host sparks outrage after Ukrainian refugee’s murder



Fox News host Brian Kilmeade caused a scandal by saying live on air that the U.S. should “just kill” homeless and mentally ill people with lethal injections.



His outburst came after the… pic.twitter.com/4Dd2mhzVLC — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2025

По време на участие в уикенд предаването „Fox & Friends“ в неделя, Килмийд каза, че „грешно казах, че трябва да им бъде поставена смъртоносна инжекция. "Извинявам се за тази изключително безсърдечна забележка. Очевидно съм наясно, че не всички психично болни, бездомни хора действат така, както извършителят в Северна Каролина, и че толкова много бездомни хора заслужават нашата емпатия и състрадание“, обясни той.

Още: "Тя беше убита от обезумял звяр": Тръмп с остра реакция на ужасяващото убийство на украинско момиче в САЩ (ВИДЕО)

Ръководството на Fox News не отговори веднага на съобщенията с искане за коментар. Защитник на бездомните хора заяви в неделя, че забележката на Килмийд е била „напълно лишена от всякаква човечност“. Кристин Куин, президент и главен изпълнителен директор на Win, доставчик на подслон и услуги за бездомни деца в Ню Йорк, покани Килмийд да се включи като доброволец в един от приютите на организацията.

Още: 22-годишният Тайлър Робинсън е заподозреният за убийството на Чарли Кърк: Какво се знае за него?

Първоначалната забележка на Килмийд дойде часове преди убийството на консервативния активист Чарли Кърк в Юта. Анализаторът на MSNBC, Матю Дауд, беше уволнен, защото каза в ефир същия следобед, че реториката на омразата може да доведе до действия, изпълнени с омраза.

Още: От герой в бездомник: Путин забрави да се погрижи за върналите се от войната (СНИМКА)