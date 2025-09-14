Попаднал в собствения си капан: Спре ли войната Путин е политически труп

Политическото оцеляване на Владимир Путин е пряко свързано с конфронтацията му със Запада. Не просто с продължаването на войната му срещу Украйна, а нещо повече - с необходимостта от непрекъснатото ескалиране на конфликта и въвличането в него на западните съюзници. Путин няма никакъв интерес от мирно споразумение с Украйна - утвърдил се вече като лидер от военно време, върне ли се към мирновременната роля на президент за него това би било равносилно на понижаване на авторитета му и директна заплаха за властта му начело на Руската федерация.

Днес вече Путин не може да се откаже от войната при каквито и да било условия, казва Николай Петров, анализатор в лондонския Център за нови евразийски стратегии. А причината е заплахата за Путин вътре в Русия.

Истинската заплаха за Путин

Независимо от това че Кремъл държи под строг контрол медиите в страната и наложи редица ограничения върху интернета, което ще позволи на Путин да представи едно мирно споразумение като победа пред повечето руснаци, същинската тревога на Путин е свързана с друго. Основната заплаха за Путин след като се разправи с либералната опозиция в Русия, идва от една неголяма, но активна група руски националисти. Той им е обещал грандиозна победа не само срещу Украйна, но и срещу така наречения от Кремъл "колективен Запад", казва още Петров пред Politico.

Именно тази войнствена част от военно-политическия естаблишмънт на Русия иска НАТО да бъде унищожено - за да покаже, че то е безсилно и безполезно, добавя и Александър Баунов, научен сътрудник в Центъра Карнеги Евразия пред DW.

Атаките срещу НАТО ще се засилват

След прословутата среща на Тръмп с Путин в Аляска миналия месец, която според американския лидер трябваше да бъде посветена именно на прекратяването на огъня, Москва засили хибридната си военна кампания срещу Европа.

Изпратените поне 19 руски дрона в небето над Полша в нощта срещу 10 септември бяха една от тези ясни демонстрации, които изключват наличието на грешка или техническа неизправност, а бяха съвсем ясен сигнал за намеренията на Путин. "Инцидентът" се повтори тази нощ в небето над Румъния - този път с един руски дрон, който се задържа в румънското въздушно пространство 50 минути преди да го напусне.

Тези "инциденти" последваха седмици на свирепи въздушни удари в Украйна, които убиха десетки цивилни, като за първи път имаше попадения и в сградата на правителството в Киев, както и в сгради, в които се помещаваха делегации на ЕС и Обединеното кралство.

При това според WELT пет от дроновете, навлезли в Полша преди четири дни, са се насочили към база на НАТО, преди да бъдат прехванати от холандските изтребители Lockheed Martin F-35.

Медведев директно заплаши Финландия със загуба на държавност

В статия, публикувана два дни преди нахлуването на дроновете в Полша, заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев обвини Хелзинки, че планира атака срещу Русия и заплаши, че че всяка атака "може да доведе до колапс на финландската държавност – веднъж завинаги". Тази риторика на Медведев силно напомня на тезите на Кремъл преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., пише Politico.

Според Кирил Рогов, основател на мозъчния тръст Re:Russia, с тези си действия Путин показва, че може да атакува страните от НАТО, които нямат отбранителни системи.

При това Путин явно се чувства окуражен и с развързани ръце след всички противоречиви сигнали на Тръмп, които поставиха под съмнение ангажимента му към НАТО и показаха неспособността му да се придържа към собствените си срокове, когато става въпрос за налагане на санкции на Москва.

С всичко това Путин цели да тества способността на НАТО да реагира и съответно да покаже, че Алиансът е "беззъб тигър", казва Александър Баунов от Центъра Карнеги Евразия.

Действията на Тръмп само карат Путин да се чувства все по-уверен

И за съжаление, досега отговорът на Вашингтон само засили тези опасения. В четвъртък реакцията на Тръмп бе просто да допусне, че руските дронове над Полша са били... "грешка".

Впрочем Русия не отрече, че дронове са били нейни, напротив. Но заяви, че нямала била планове да атакува цели в Полша. А съюзникът й Беларус, от чиято територия според полски официални лица са били изстреляни някои от дроновете, на свой ред заяви, че нахлуването им можело да се дължи на "електронно заглушаване".

"Това е типично тролене и тестване в стила на Путин", казва и Кирил Рогов. "Той обича нещата да са двусмислени, за да могат да се тълкуват и като умишлени, и като случайни."