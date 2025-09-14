Войната в Украйна:

Шедьовър в края остави Гьозтепе на Мъри непобеден в Суперлигата преди голямо изпитание (ВИДЕО

14 септември 2025, 20:51 часа 159 прочитания 0 коментара

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Гьозтепе продължи серията си от пет срещи без загуба в Суперлигата на Турция. Отборът на Станимир Стоилов завърши 1:1 при визитата си на Кайсериспор в двубой от петия кръг на местния елит. Мигел Кардосо изведе домакините напред в 60-ата минута. В заключителната фаза на редовното време появилият се от скамейката Ефкан Бекироолу възстанови паритета с шедьовър от пряк свободен удар. "Гьоз-Гьоз" събра 9 точки и заема четвърто място във временното класиране. Кайсери е 13-и с три пункта.

През първата част двата отбора имаха поделено надмощие. Гол на Жуан в 18-ата минута беше отменен заради засада. В средата на полувремето Матеуш Лис демонстрира рефлекс, спирайки последователно Мане и Мендеш. До почивката липсваше изобилие от положения, а след нея не бе особено различно.

Все пак в 60-ата минута домакините стигнаха до преднина. Мигел Кардозо откри със силен изстрел извън наказателното поле. Последваха опасни опити на Ралдни, с които стражът на Кайсери се справи. Четвърт час преди да изтече редовното време и Кьойбашъ се отчете с пропуск. В 85-ата минута Ефкан Бекироглу беше повален пред дъгата на наказателното поле и съдията отсъди свободен удар. Потърпевшият се ангажира с изпълнението му и с мощен шут не остави шансове на вратаря на домакините Онурджан Пири. 

До края на срещата Лис спаси каквото има, за да съхрани паритета. В следващия кръг Гьозтепе ще приеме турския гранд Бешикташ у дома. "Черните орли" имат нов треньор в лицето на Серген Ялчън и изглеждат преобразени.

Автор: Джем Юмеров

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
