В Лудогорец не били себе си, на Локо Пловдив му липсвало спортен шанс: Отзивите след грешката на "орлите"

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота и капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев дадоха своите мнения след двубоя между двата отбора от Първа лига. Наставникът на "орлите" призна, че възпитаниците му не били себе си през първото полувреме. Специалистът се оплака и от много спирания на играта. Илиев от своя страна отчете липсата на спортен шанс, както и коментира контузията, която получи около четвърт час преди да изтече редовното време.

Мота не е доволен от прекъсванията на играта

"Промени всичко. Промени нашия подход. През цялото първо полувреме не бяхме себе си. Когато в тези 30-40 минути играеш срещу добър отбор, страдаш. Дадохме възможност на Локомотив, след това трябваше да догонваме. Не успяхме да вкараме. Двубоят непрекъснато бе спиран. Това нарушава игровия ритъм. Трябваше да продължим да разиграваме топката. Трябва да знаеш кога да отправиш ударите“, заяви Мота след хикса между Локо Пловдив и Лудогорец.

„Знаем какво бе значението на мача. Можем да научим много. Знаем, че миналата година загубихме тук. Дойдохме с правилната настройка. Опитахме да работим усърдно, колкото можем. В крайна сметка не успяхме да спечелим“, каза още той.

Илиев каза за контузията

"Рано е да се каже. Не ми изглежда много добре в момента състоянието. Да се надяваме, че е моментна болка. Ще трябва да се направят изследвания, защото беше лош сблъсък и докторът се опасява, че може да има нещо на капачката. Да се надяваме, че ще е нещо не толкова сериозно, но сега ми е доста болезнено", започна Димитър Илиев.

"Малко спортен шанс, който имахме в предишните мачове. Смело мога да кажа, че заслужавахме победата. Докато бяхме 11 бяхме по-опасният отбор. Второто полувреме като бяхме с човек по-малко също изглеждахме опасни. Малко точност в последния момент ни липсваше. Откраднаха една точка. Неутрализирахме до голяма част техните силни страни. Имахме доста по-чисти положения и можем да съжаляваме, че не взехме три точки", продължи капитанът на Локомотив.

