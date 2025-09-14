Българин е световен шампион по канадска борба! Общо 4 медала за страната ни

Георги Колев завоюва златния медал при юношите до 65 килограма с дясна ръка на Световното първенство по канадска борба в Албена. Българинът не допусна нито една загуба и триумфира над представителя на Молдова – Матей Тюркан. Трети в категорията се нареди Матус Полак от Чехия. За нашия състезател това е втора титла от голям форум, след като през юни стъпи и на европейския връх на турнира в Румъния.

4 медала за България на Световното по канадска борба в Албена

България имаше още един повод за гордост, защото Иво Рашев спечели втория си медал от Световното първенство. Ден по-рано той спечели бронз при младежите до 100 килограма с лява ръка, а сега отново завърши трети, този път с дясна ръка в същата категория. В полуфинала българинът не успя да се противопостави отново на казахстанеца Тойрат Касимов, пред когото отстъпи и през вчерашния ден.

При най-малките в категория 70+ килограма на крачка от медал остана Александър Иванов. Равносметката в първите два дни за България е един златен и три бронзови медала. Георги Колев при юношите затвърди позицията си на №1 в света в категория до 65 кг с дясна ръка. Два бронзови медала при младежите до 100 кг с лява и дясна ръка спечели Иво Рашев, докато Стефан Стефанов се нареди трети в категория 90+ кг с лява ръка за юноши.

Във втория състезателен ден на 46-ото Световно първенство, което се провежда в Албена, "лъвчетата" се срещнаха със съперници от над 60 държави от всички континенти. 33 български атлети взеха участие при юношите и девойките с дясна ръка.

