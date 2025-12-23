Прогноза за времето - 23 декември 2025 г. (вторник)

През настоящето денонощие в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но сутринта по долините на реките също ще е мъгливо. Почти тихо време. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България до 5°-7° в източните райони, в София - около 0°. Максималните ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 7°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще е около средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Ветровито в планините

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ