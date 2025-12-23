Звезди на ПСЖ и Юнайтед: Най-скъпата единайсеторка в Купата на африканските нации

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

35-тото издание на Купата на африканските нации стартира този уикенд в Мароко. В турнира участват 24 държави, които мечтаят да вдигнат престижния трофея на 18 януари. Египет е страната с най-много титли в турнира, а Мохамед Салах е решен да доведе страната си до осми триумф. Суперзвездата на Ливърпул никога не е печелил Купата. И този път Египет не е фаворит, тъй като тази роля безспорно е отредена за Мароко.

Момчетата на Валид Реграги пренаписаха историята, като станаха първият африкански отбор, достигнал полуфиналите на Световното първенство през 2022 г. Ашраф Хакми наскоро беше коронован за африкански играч №1 на годината. Той е и най-скъпият футболист на континента. Освен него обаче има още ценни диаманти. Това е вдъхновило Transfermarkt да сформира най-скъпата единайсеторката в Купата на африканските нации.

Осем различни държави са представени в комбинирания състав с обща оценка от 559 милиона евро. Виктор Осимен ще носи тежестта на очакванията за Нигерия, след като страната не успя да се класира за Световното първенство. Омар Мармуш от Египет и Брайън Мбеумо от Камерун са двете крила, като и двамата играят за клубове от Манчестър.

Адемола Лукман, Карлос Балеба и Папе Саар формират триото в средата на терена. Звездата на Брайтън Балеба преживя труден сезон досега, но остава най-високо оцененият полузащитник в турнира. Хакими е най-скъпият играч в отбора и е част от четиримата защитници, а стражът на Ница Йеван Диуф е най-евтиният в отбора с 9 млн. евро.

Автор: Джем Юмеров

