23 декември 2025, 07:51 часа 402 прочитания 0 коментара
След дълго чудене проф. Рачев сложи точка и каза с какво време ще посрещнем празниците

Няколко седмици се чудихме какво ще е времето. На Коледа нали ставали чудеса. Ще има сняг, като най-сериозна ще е снежната покривка в западна Стара планина. Бъдни вечер срещу Коледа ще започна да вали дъжд, който ще премие в сняг. Ще става за ски, но след Коледа. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

По думите му обстановката на Петрохан може и да е сложна, затова той препоръча на тези, които пътуват, да се приберат. „Тези, които все пак ще са на път, е хубаво да са подготвени с добри гуми, хубави чистачки, няма да са излишни и едни вериги“, посъветва той.

„Американският модел дава по-малко сняг. Но европейския модел дава по-голямо количество сняг. След Коледа температурите ще се понижат. По Нова година сигурно ще има писти, които ще дадат условия за най-нетърпеливите скиори“, смята професорът.

Декември си отива топъл. От 30 декември се очаква да е доста студено, но сняг се очаква след 2-3 януари.

Времето днес

Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в останалата част от страната ще бъде облачно, а в низините и около реките - през по-голямата част на деня и мъгливо. Минималните температури ще са от около минус 2 градуса на места в котловините на Югозападна България до 6 - 7 градуса в източните райони и по Черноморието, в София - около 0 градуса. Максималните ще са между 5 и 10 градуса, в София - около 8 градуса.

На Бъдни вечер ще е облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, максималните – между 3 и 8 градуса.

Виолета Иванова
Коледа Нова година сняг прогноза за времето Георги Рачев
