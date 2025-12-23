Кабинетът подаде оставка:

23 декември 2025, 08:15 часа 261 прочитания 0 коментара
45 дни украински робот с картечници удържа позиция срещу руските войници (ВИДЕО)

В продължение на 45 дни наземен дрон (робот) на Трета щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържа сам, без човешка помощ на терен, позиция с бойно дежурства на фронта в Украйна. Дронът използваше картечници, за да спира опитите на руски войници да превземат позицията. Това става ясно от кратък репортаж в профилите в социалните мрежи на Трета щурмова бригада. Припомняме, че бригадата е едно от най-елитните сухопътни подразделения на ВСУ, тя се роди от полка "Азов".

Всички опити на руснаците да пробият през позицията бяха неуспешни, се подчертава в репортажи. Оператори на ударното подразделение за безпилотни системи NC13 контролираха робота DevDroid TW 12.7 от безопасно убежище. "По време на мисията врагът не успя да проникне или превземе украинската позиция, а бойците удържаха линията без загуби в личния състав", съобщават от Трета щурмова бригада.

Този пример е още едно доказателство, че особено сухопътните военни действия се промениха изключително драматично в рамките на войната в Украйна. Навлизането на дроновете маркира тотална промяна - войната вече няма да е никога същата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Робот война Украйна Трета щурмова бригада наземен дрон
