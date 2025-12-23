45 дни украински робот с картечници удържа позиция срещу руските войници (ВИДЕО)

В продължение на 45 дни наземен дрон (робот) на Трета щурмова бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удържа сам, без човешка помощ на терен, позиция с бойно дежурства на фронта в Украйна. Дронът използваше картечници, за да спира опитите на руски войници да превземат позицията. Това става ясно от кратък репортаж в профилите в социалните мрежи на Трета щурмова бригада. Припомняме, че бригадата е едно от най-елитните сухопътни подразделения на ВСУ, тя се роди от полка "Азов".

Всички опити на руснаците да пробият през позицията бяха неуспешни, се подчертава в репортажи. Оператори на ударното подразделение за безпилотни системи NC13 контролираха робота DevDroid TW 12.7 от безопасно убежище. "По време на мисията врагът не успя да проникне или превземе украинската позиция, а бойците удържаха линията без загуби в личния състав", съобщават от Трета щурмова бригада.

Robotic warfare.



For 45 days straight, a ground drone from Ukraine’s 3rd Assault Brigade held the line instead of infantry, suppressing movements with machine gun fire. Operated remotely from cover, the DevDroid TW 12.7 kept the position secure without a single loss. pic.twitter.com/O3wYbtueVl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

Този пример е още едно доказателство, че особено сухопътните военни действия се промениха изключително драматично в рамките на войната в Украйна. Навлизането на дроновете маркира тотална промяна - войната вече няма да е никога същата.

